Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
08:00
СКА-Хабаровск
:
Родина
Все коэффициенты
П1
3.29
X
3.18
П2
2.32
Футбол. Испания
завершен
Алавес
1
:
Вильярреал
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
4
:
Парма
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Марсель
1
:
Осер
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
2
:
Санкт-Паули
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
1
:
Оренбург
0
П1
X
П2

Тренер женской сборной Ирана раскритиковала гостелеканал за резкую критику игроков, отказавшихся петь гимн: «Не будь такой атмоферы, ни одна из футболисток не осталась бы в Австралии»

Главный тренер женской сборной Ирана Марзие Джафари заявила, что нагнетание обстановки со стороны иранского гостелеканала повлияло на решение некоторых футболисток остаться в Австралии по окончании Кубка Азии.

Источник: Спортс"

После того как игроки решили не исполнять гимн страны перед игрой против Южной Кореи, ведущий одного из каналов Мохаммед Реза Шахбази заявил: «С предателями во время войны нужно обращаться строже».

В пятницу Федерация футбола Ирана опубликовала заявление от лица Джафари, впоследствии удаленное: «Наши девочки пострадали в первом матче от тяжёлой атмосферы, которая была создана… Но гораздо большую ошибку совершили те, кто дома не смог понять эту атмосферу и призвал ополчиться против дочерей этой земли. Я попросила федерацию разобраться в этом деле, потому что это психологически повлияло на наших игроков, и мы увидели последствия. Я уверена: если бы не была создана такая атмосфера, ни одна из наших футболисток не осталась бы в Австралии».

Также тренер сообщила о давлении со стороны правоохранительных органов Австралии.

"Австралийская полиция несколько раз вызывала игроков и проводила с ними индивидуальные беседы, убеждая остаться, и на это влияла возникшая политическая атмосфера.

К счастью, большинство членов команды ответили отказом. Даже Мохаддесе Зольфи, которая сначала ответила положительно, вскоре передумала и, с Божьей помощью, вернётся в Иран вместе с командой. Слухи о Голнуш Хосрави и Афсане Чатренур также совершенно не соответствуют действительности — они сейчас с нами в Малайзии, и мы скоро вылетим в Иран", — добавила Джафари.