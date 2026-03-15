У Миранчука 3 гола в 2 последних матчах. Хавбек «Атланты» забил «Филадельфии»

Российский футболист поразил ворота «Филадельфия Юнион» в матче регулярного чемпионата МЛС (3:0, второй тайм). Ранее он оформил дубль в игре с «Реал Солт Лэйк» (2:3).
Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук забил во второй игре подряд.
