Артета про гол 16-летнего Доумана «Эвертону»: «Это было волшебно. Макс не чувствует давления — и это самое лучшее. Уверен, что люди будут вспоминать это еще много лет»

Про гол Доумана.
"Это был отличный момент, особенно учитывая то, как мы забили. У нас было 10 или 15 секунд, чтобы по-настоящему насладиться тем, что должно было произойти. Это было волшебно, вся скамейка запасных и игроки прыгали вместе со зрителями, это был прекрасный день.
Он менял игру каждый раз, когда получал мяч. Он делал что-то полезное, и мы выглядели все более опасными. Делать это в таком возрасте, в таком контексте, под давлением, — это не что-то обычное.
О зрелости Доумана.
«Для него это естественно. Он не чувствует давления — и это самое лучшее. Он делает то, что чувствует. Учитывая его талант, я уверен, что произойдет много хорошего».
Об игре.
«Бывают моменты, когда нам приходится быть терпеливыми, потому что при всем нашем доминировании и количестве ударов, которые мы наносим, когда мы не забиваем, тревога нарастает. Нужно сохранять самообладание, быть неумолимыми в своем желании выиграть. Сегодня у команды был правильный дух».
О Дьокереше.
«Он делает много хорошего для команды, и сегодня он забил потрясающий гол — он должен был оказаться в нужный момент в нужном месте, и он, безусловно, помог нам выиграть».
О чемпионской гонке.
"Мы свою работу сделали. Игра была очень хорошей во всех аспектах. Мы играем каждые три дня, и игроки заслуживают огромной похвалы.
Мы хотим создавать воспоминания и особенные моменты. И я уверен, что еще много лет люди, которые были сегодня на стадионе, будут говорить: «Я был на “Эмирейтс”, когда тот 16-летний парень забил гол в такой важный момент сезона», — сказал Артета.
16-летний Доуман — самый юный автор гола в истории АПЛ. Вингер «Арсенала» забил «Эвертону» в пустые ворота в контратаке на 97-й.