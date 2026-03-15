Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
11:30
Урал
:
Арсенал
Футбол. Франция
завершен
Монако
2
:
Брест
0
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
1
:
Манчестер Сити
1
Футбол. Испания
завершен
Реал
4
:
Эльче
1
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
0
:
Ювентус
1
Футбол. Франция
завершен
Анже
0
:
Ницца
2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
2
:
Эвертон
0
Футбол. Англия
завершен
Челси
0
:
Ньюкасл Юнайтед
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
1
:
ЦСКА
0
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
1
:
Кельн
1
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
1
:
Валенсия
0
Футбол. Италия
завершен
Наполи
2
:
Лечче
1
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
2
:
Ланс
1
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
1
:
Чайка
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
0
:
Динамо
1
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
1
:
Хетафе
0
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Борнмут
0
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
0
:
Брайтон
1
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
0
:
Черноморец
0
Футбол. Германия
завершен
Байер
1
:
Бавария
1
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
2
:
Аугсбург
0
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
1
:
Хайденхайм
0
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
1
:
Вольфсбург
1
Футбол. Италия
завершен
Интер
1
:
Аталанта
1
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
1
:
Ротор
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
2
:
Спартак
0
Футбол. Испания
завершен
Жирона
3
:
Атлетик
0
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
1
:
Краснодар
2
Артета про гол 16-летнего Доумана «Эвертону»: «Это было волшебно. Макс не чувствует давления — и это самое лучшее. Уверен, что люди будут вспоминать это еще много лет»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о победе над «Эвертоном» в 31-м туре АПЛ (2:0).

Источник: Спортс"

Про гол Доумана.

"Это был отличный момент, особенно учитывая то, как мы забили. У нас было 10 или 15 секунд, чтобы по-настоящему насладиться тем, что должно было произойти. Это было волшебно, вся скамейка запасных и игроки прыгали вместе со зрителями, это был прекрасный день.

Он менял игру каждый раз, когда получал мяч. Он делал что-то полезное, и мы выглядели все более опасными. Делать это в таком возрасте, в таком контексте, под давлением, — это не что-то обычное.

О зрелости Доумана.

«Для него это естественно. Он не чувствует давления — и это самое лучшее. Он делает то, что чувствует. Учитывая его талант, я уверен, что произойдет много хорошего».

Об игре.

«Бывают моменты, когда нам приходится быть терпеливыми, потому что при всем нашем доминировании и количестве ударов, которые мы наносим, когда мы не забиваем, тревога нарастает. Нужно сохранять самообладание, быть неумолимыми в своем желании выиграть. Сегодня у команды был правильный дух».

О Дьокереше.

«Он делает много хорошего для команды, и сегодня он забил потрясающий гол — он должен был оказаться в нужный момент в нужном месте, и он, безусловно, помог нам выиграть».

О чемпионской гонке.

"Мы свою работу сделали. Игра была очень хорошей во всех аспектах. Мы играем каждые три дня, и игроки заслуживают огромной похвалы.

Мы хотим создавать воспоминания и особенные моменты. И я уверен, что еще много лет люди, которые были сегодня на стадионе, будут говорить: «Я был на “Эмирейтс”, когда тот 16-летний парень забил гол в такой важный момент сезона», — сказал Артета.

16-летний Доуман — самый юный автор гола в истории АПЛ. Вингер «Арсенала» забил «Эвертону» в пустые ворота в контратаке на 97-й.