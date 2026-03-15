Талалаев удален за препятствование возобновлению игры ЦСКА, Челестини — за вход в техническую зону «Балтики» в конфликтной манере. Тренеры получили по красной после стычки в конце матча

В концовке встречи главный тренер калининградцев Андрей Талалаев выбил мяч на трибуны, когда Энрике Кармо шел исполнять аут. Этим поступком он спровоцировал массовую стычку команд, участие в которой принял из Фабио Челестини.
В протоколе матча в качестве основания для удаления Андрея Талалаева указывается «препятствование возобновлению игры командой соперника». Причина красной карточки для Челестини — «вход в техническую зону команды соперника в конфликтной манере».
Андрей Талалаев в настоящее время переживает невероятную волну популярности. Тренер, то и дело курсировавший между аутсайдерами РПЛ, ФНЛ и телевидением, в этом году построил крепкую команду в Калининграде. «Балтика» всё ещё идёт в группе лидеров чемпионата и не собирается останавливаться. Такого в биографии русского Раньери прежде не случалось.