Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
11:30
Урал
:
Арсенал
Футбол. Премьер-лига
14:00
Акрон
:
Ахмат
Футбол. Франция
завершен
Монако
2
:
Брест
0
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
1
:
Манчестер Сити
1
Футбол. Испания
завершен
Реал
4
:
Эльче
1
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
0
:
Ювентус
1
Футбол. Франция
завершен
Анже
0
:
Ницца
2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
2
:
Эвертон
0
Футбол. Англия
завершен
Челси
0
:
Ньюкасл Юнайтед
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
1
:
ЦСКА
0
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
1
:
Кельн
1
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
1
:
Валенсия
0
Футбол. Италия
завершен
Наполи
2
:
Лечче
1
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
2
:
Ланс
1
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
1
:
Чайка
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
0
:
Динамо
1
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
1
:
Хетафе
0
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Борнмут
0
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
0
:
Брайтон
1
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
0
:
Черноморец
0
Футбол. Германия
завершен
Байер
1
:
Бавария
1
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
2
:
Аугсбург
0
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
1
:
Хайденхайм
0
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
1
:
Вольфсбург
1
Футбол. Италия
завершен
Интер
1
:
Аталанта
1
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
1
:
Ротор
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
2
:
Спартак
0
Футбол. Испания
завершен
Жирона
3
:
Атлетик
0
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
1
:
Краснодар
2
Арбелоа о 4:1 с «Эльче»: «Рад очень важной победе. Игроки приложили огромные усилия, такой результат с очень сложным соперником — это похвально»

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал победу над «Эльче» в 28-м туре Ла Лиги (4:1).

«[Такой результат] в матче с очень сложным соперником — это очень похвально. Игроки приложили огромные усилия, я очень благодарен за то, что многие из них делают, и рад победе, которая была важна сегодня».

О выходе молодых воспитанников.

«После такого вечера я могу умереть счастливым — как игрок, вышедший из академии “Реала”, и ее тренер, который провел много лет со многими из этих игроков. Возможность впервые выпустить на “Бернабеу” Яньеса и Агуадо, которых я тренировал, когда им было по 13 или 14 лет, означает для меня нечто неописуемое. Это потрясающая новость для всей академии, и они являются примером для подражания».

Про гол Гюлера ударом со своей половины поля.

«Я видел, как все вскинули руки, не веря своим глазам, это невероятно — забить такой гол с 70 метров. Стоит заплатить за билет, чтобы увидеть такой гол».

Про гол Вальверде, которого он назвал Хуанито XXI века.

«Такими темпами он станет еще и Уго Санчесом. Ему все комфортнее и комфортнее играть в штрафной соперника, это отличный опыт — работать с ним изо дня в день».

Про ответный матч с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.

«Они заставят нас изрядно помучиться. У нас хорошее преимущество, но мы знаем, что, когда они в ударе, они могут пройтись катком по любому сопернику. Мы должны выйти на поле такими же сосредоточенными и стремиться к победе, потому что в противном случае мы будем сильно мучаться», — сказал Арбелоа.