Арбелоа о 4:1 с «Эльче»: «Рад очень важной победе. Игроки приложили огромные усилия, такой результат с очень сложным соперником — это похвально»

«[Такой результат] в матче с очень сложным соперником — это очень похвально. Игроки приложили огромные усилия, я очень благодарен за то, что многие из них делают, и рад победе, которая была важна сегодня».
О выходе молодых воспитанников.
«После такого вечера я могу умереть счастливым — как игрок, вышедший из академии “Реала”, и ее тренер, который провел много лет со многими из этих игроков. Возможность впервые выпустить на “Бернабеу” Яньеса и Агуадо, которых я тренировал, когда им было по 13 или 14 лет, означает для меня нечто неописуемое. Это потрясающая новость для всей академии, и они являются примером для подражания».
Про гол Гюлера ударом со своей половины поля.
«Я видел, как все вскинули руки, не веря своим глазам, это невероятно — забить такой гол с 70 метров. Стоит заплатить за билет, чтобы увидеть такой гол».
Про гол Вальверде, которого он назвал Хуанито XXI века.
«Такими темпами он станет еще и Уго Санчесом. Ему все комфортнее и комфортнее играть в штрафной соперника, это отличный опыт — работать с ним изо дня в день».
Про ответный матч с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.
«Они заставят нас изрядно помучиться. У нас хорошее преимущество, но мы знаем, что, когда они в ударе, они могут пройтись катком по любому сопернику. Мы должны выйти на поле такими же сосредоточенными и стремиться к победе, потому что в противном случае мы будем сильно мучаться», — сказал Арбелоа.