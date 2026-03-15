Аджоев рассказал, что у Народной футбольной лиги появится арена в Москве

«Каковы ближайшие планы? Основные усилия сейчас направлены на организацию традиционного Всероссийского фестиваля по футболу, который станет юбилейным, уже десятым по счету, и пройдет в первой половине июня. Надеемся, что будут команды из разных регионов страны. Пока не буду называть конкретные города, чьи команды должны приехать в Москву на фестиваль, но желающих много. Мы всех ждем и уверены, что состав участников будет очень сильный. Напомню, кстати, что в прошлом году победителем стала команда “Альфа” из Екатеринбурга. Естественно, будут и московские команды, которые сейчас играют в чемпионате. И также задача на этот год строительство небольшого стадиона для Народной футбольной лиги. Благодаря Сергею Викторовичу Лаврову, который входит в попечительский совет лиги и является ее идейным вдохновителем, благодаря московскому правительству нам выделили землю под такой стадион, но нужно найти инвестора. Сейчас работаем в этом направлении», — добавил Аджоев.