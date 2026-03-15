Аджоев рассказал, что у Народной футбольной лиги появится арена в Москве

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Организаторы Народной футбольной лиги в этом году планируют начать строительство стадиона для матчей турниров. Об этом ТАСС рассказал основатель и президент лиги Гурам Аджоев.
«Перед началом второго круга московского чемпионата мы по традиции провели отдельный турнир в возрастной категории 50+. Напомню, основной формат НФЛ это 45+, и играют только любители. То есть те игроки, у которых нет за спиной профессиональной карьеры, — сказал Аджоев. — Конечно, и мне лично, да и всем кто следит за лигой или участвует в ней, приятно видеть, как люди в солидном возрасте остаются верны спорту, поддерживают себя в форме, искренне и беззаветно любят футбол. Наша задача организовать, создать условия и вовлечь как можно больше любительских команд в этот процесс».
«Каковы ближайшие планы? Основные усилия сейчас направлены на организацию традиционного Всероссийского фестиваля по футболу, который станет юбилейным, уже десятым по счету, и пройдет в первой половине июня. Надеемся, что будут команды из разных регионов страны. Пока не буду называть конкретные города, чьи команды должны приехать в Москву на фестиваль, но желающих много. Мы всех ждем и уверены, что состав участников будет очень сильный. Напомню, кстати, что в прошлом году победителем стала команда “Альфа” из Екатеринбурга. Естественно, будут и московские команды, которые сейчас играют в чемпионате. И также задача на этот год строительство небольшого стадиона для Народной футбольной лиги. Благодаря Сергею Викторовичу Лаврову, который входит в попечительский совет лиги и является ее идейным вдохновителем, благодаря московскому правительству нам выделили землю под такой стадион, но нужно найти инвестора. Сейчас работаем в этом направлении», — добавил Аджоев.
В воскресенье команда «Ниневия» стала победителем традиционного турнира Народной футбольной лиги, прошедшего в формате 50+. В финальном матче «Ниневия» победила команду спортивного клуба «Бриз» со счетом 4:1.
Народная футбольная лига была образована в 2016 году. Она объединяет футболистов-любителей в возрасте 45 лет и старше по всей стране. Под эгидой НФЛ были проведены матчи в Китае, Таиланде и Узбекистане. Поддержку Народной футбольной лиге оказывают Лавров и секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.