Шантаж и «спецоперация»: как футболист «Урала» стал инструментом мошенников и пошел на жестокое убийство

Секача ждет тюремное заключение.

Источник: fc-ural.ru

14 марта полиция задержала в Москве 20-летнего футболиста «Урала» Даниила Секача по подозрению в убийстве 48-летней предпринимательницы Екатерины. Предполагалось, что он действовал по указке мошенников. Ранее телеграм-канал Baza сообщил детали совершенного преступления.

«В квартире на Строгинском бульваре полицейские нашли тело женщины — на нем множественные травмы, характерные для насильственной смерти. Рядом стоял сейф, вскрытый болгаркой. 16-летняя дочь женщины стала жертвой телефонных мошенников. Они представились сотрудниками полиции и убедили девочку открыть дверь якобы для проведения розыскных мероприятий одним из своих “сотрудников”, установил столичный СК.

Попав в квартиру и вскрыв сейф, мужчина отправил девочку на улицу — сказал дождаться мать и “задержать” ее, чтобы она не заходила домой. Девочка вышла на улицу и все рассказала маме. После этого они вместе побежали обратно в квартиру. Когда они ворвались внутрь, мужчина напал на женщину: жестоко избил ее и несколько раз ударил ножом. После этого он забрал деньги и скрылся», — отметили журналисты «Базы».

Позже стало известно, что из сейфа пропали несколько тысяч долларов и монеты из драгоценных металлов. По данным "Базы, 48-летняя предпринимательница Екатерина занималась коллекционированием монет времен Екатерины Второй. Помимо этого она открыла свою академию, где обучала нейросетям и работе в интернете, а еще проводила тренинги и мастер-классы.

Кто такой Даниил Секач и как отреагировали в «Урале» на его задержание?

Секач с детства занимался в академии «Локомотива», позже играл в составе молодежной команды «Ростова». В январе 2025 года он присоединился к «Уралу», где играл за вторую команду. В сезоне-2025 провел за дубль 14 матчей во Второй лиге Б.

В «Урале» новость о задержании Секача встретили с большим удивлением. По словам главного тренера «Урала-2» Евгения Аверьянова, Даниил — «максимально спокойный и добрый человек».

«Нахожусь в шоке от таких новостей… Надеюсь, что это какая‑то ошибка, не верю, что Даниил мог совершить такое. Он максимально спокойный и добрый человек. То, о чем пишут СМИ, утверждают, что это он сделал, не имеет официального подтверждения, и это никак не вяжется с тем, что я сам видел за два месяца работы с Даней. Он один из самых перспективных игроков нашей команды, привлекался к тренировкам основы. Перспектива в футболе у него видимая, есть все, чтобы карьера сложилась хорошо.

Он учится в московском институте, отпросился до понедельника, чтобы решить вопрос с учебой. Мы пять минут говорили с ним, говорил ему, что важно остаться в футболе. Ничего странного в его поведении не заметил», — приводит слова Аверьянова «Матч ТВ».

Не смогли поверить в случившееся родные и близкие Даниила: «Этого не может быть! Сын должен был играть за “Урал-2”, — твердил в разговоре с “КП-Екатеринбург” отец футболиста Дмитрий Секач.

Секач признался в убийстве москвички. Какое наказание его ждет?

15 марта на допросе Даниил признал свою вину и раскаялся. На парня завели уголовное дело по первой части 105 статьи УК РФ (Убийство).

«Он сообщил следствию, что более месяца назад ему позвонили ранее неизвестные лица, которые представились сотрудниками правоохранительных органов. Он должен принять участие в оперативном мероприятии, чтобы избежать привлечения к уголовной ответственности», — отметили в ведомстве.

Футболист должен был вынести деньги и ценные вещи, убивать он никого не планировал. Но после того, как Екатерина отказалась говорить ему код сейфа, Даниил несколько раз ударил ее ножом. Младшую дочь потерпевшей Секач удерживал сутки в квартире.

«По указанию кураторов фигурант выкинул все похищенное в открытое окно. На следующий день мошенники разрешили фигуранту отпустить несовершеннолетнюю дочь потерпевшей и самому покинуть квартиру», — сообщили в ведомстве.

Телеграм-канал Mash пишет, что мошенники, вышедшие на Секача, являются гражданами Украины. Они провели онлайн-обыск в квартире футболиста перед тем, как отправить его на ограбление и убийство.

«Аферисты хотели развести на деньги самого футболиста, но ничего примечательного не нашли. На крючок злоумышленников 20-летний Секач попал около двух месяцев назад. Они представились сотрудниками органов и принудили парня принять участие в “спецоперации” под угрозой уголовного преследования», — отмечает Mash.

Теперь Секачу грозит до 15 лет лишения свободы. Возможно, футболист получит меньший срок из-за признания и раскаяния. Сейчас следствие настаивает, чтобы Даниила отправили в СИЗО.