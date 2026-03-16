Журналист As и сосьо «Реала» Ронсеро: «Барсе» дали два пенальти в день переизбрания Лапорты после его слов, что судьи благоволят «Мадриду». Поразительно"

В воскресном матче 28-го тура Ла Лиги «Барселона» одержала победу со счетом 5:2. В первом тайме арбитр Хуан Мартинес Мунуэра назначил два 11-метровых удара в пользу каталонцев — за фол Джибриля Соу на Жоау Канселу и игру рукой Хосе Анхеля Кармоны после прохода Канселу. Оба пенальти реализовал Рафинья.
«В пользу “Барселоны” назначили два пенальти в день переизбрания Лапорты на пост президента, после того как Жоан заявил, что арбитры всегда благоволят “Реалу”. Поразительно», — написал Ронсеро, являющийся сосьо «Реала» с 1981 года.