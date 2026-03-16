Матч-центр
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
3
:
Осасуна
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
1
:
Милан
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
1
:
Лилль
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
1
:
РБ Лейпциг
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
1
:
Сельта
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
2
:
Рома
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
1
:
Тоттенхэм Хотспур
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
0
:
Унион Б
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
0
:
Лион
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
3
:
Тулуза
4
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
3
:
Локомотив
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
5
:
Севилья
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
0
:
Майнц
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
3
:
Кальяри
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
0
:
Болонья
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
0
:
Лидс
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
3
:
Астон Вилла
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
0
:
Фулхэм
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
0
:
Париж
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
3
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
2
:
Эспаньол
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
1
:
Енисей
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
2
:
Сокол
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
2
:
Челябинск
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Дженоа
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Ахмат
1
П1
X
П2

Аллегри про 0:1 с «Лацио»: «После победы “Милана” над “Интером”, многие заговорили о скудетто. Надо быть реалистами. Наша цель — попасть в ЛЧ»

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри высказался после поражения от «Лацио» (0:1) в матче 29-го тура Серии А.

«Мы знали, что матч будет трудным, тем более что болельщики вернулись на стадион, и для “Лацио” эта игра имела большое значение. Они очень мощно провели первый тайм. Нам нужно было действовать более организованно и допускать меньше ошибок. Соперник много двигался, а после перерыва начал сдавать. Мы добавили в интенсивности, стали больше идти вперед, но не сумели превратить это преимущество в гол. Таков футбол.

Сейчас нам обязательно нужно нажать кнопку перезагрузки. После победы над «Интером» многие начали говорить о скудетто, но в жизни нужно быть реалистами. Наша цель — попасть в Лигу чемпионов. Если мы забудем об этом, то рискуем разрушить все, что строили последние шесть месяцев.

Леау немного разозлился, потому что у него было несколько моментов, где он мог получить более точный пас. Поэтому он был недоволен, но такие вещи случаются во время матчей. Все ребята хотели победить — прежде всего чтобы оторваться от преследователей, ведь «Ювентус» теперь всего в семи очках позади. Впереди длинный сезон, нам нужно сохранять концентрацию и лучше действовать в тех эпизодах, где мы ошиблись в первом тайме.

Я считаю, что в первой половине мы допустили слишком много технических ошибок и позволили сопернику проводить слишком много контратак. Даже до гола у них было несколько эпизодов, когда все наши игроки находились впереди мяча, а за спиной оставалось огромное пространство. Так пропускать нельзя.

После перерыва мы прибавили и создали немало хороших ситуаций, но не сумели ими воспользоваться. Дело не в том, что мы ждали «Лацио». Просто сегодня мы позволили больше контратак, чем за весь остальной сезон", — сказал Аллегри в эфире DAZN.