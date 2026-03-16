Лапорта победил на выборах президента «Барселоны». Это четвертый срок Жоана во главе клуба

Последний президент клуба опередил единственного конкурента — бизнесмена Виктора Фонта. На данный момент подсчитаны не все бюллетени, но Фонт уже не имеет шансов догнать Лапорту.
Таким образом, Лапорта продолжит руководить «Барселоной» в течение следующих пяти лет — до 2031 года. Для 63-летнего функционера начинается третий период руководства клубом — Лапорта возглавлял «Барселону» с 2003 по 2010 год и с 2021 по 2026 год.
Формально новый срок Лапорты можно считать четвертым. В 2006 году суд после иска от одного из сосьо «Барселоны» постановил, что первый срок Лапорты, начавшийся в 2023-м, истек. Были назначены новые выборы, но они не состоялись — только Лапорта набрал нужное для регистрации число голосов. Так начался второй срок его правления, закончившийся в 2010-м.
Жоан Лапорта: «Не буду таким, как Путин или Мадуро. Не планирую баллотироваться в 3-й раз».