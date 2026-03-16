Матч-центр
Футбол. Первая лига
19:30
Торпедо
:
Нефтехимик
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
3
:
Осасуна
1
Футбол. Италия
завершен
Лацио
1
:
Милан
0
Футбол. Франция
завершен
Ренн
1
:
Лилль
2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
1
:
РБ Лейпциг
0
Футбол. Испания
завершен
Бетис
1
:
Сельта
1
Футбол. Италия
завершен
Комо
2
:
Рома
1
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
1
:
Тоттенхэм Хотспур
1
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
0
:
Унион Б
1
Футбол. Франция
завершен
Гавр
0
:
Лион
0
Футбол. Франция
завершен
Метц
3
:
Тулуза
4
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
3
:
Локомотив
0
Футбол. Испания
завершен
Барселона
5
:
Севилья
2
Каррагер о «Ливерпуле» и 1:1 с «Тоттенхэмом»: «Игра в обороне просто ужасная. Слишком много тех, кто хочет играть, только когда они с мячом»

Джейми Каррагер раскритиковал игру «Ливерпуля» в матче АПЛ с «Тоттенхэмом» (1:1).

Источник: Sports

«Это полная катастрофа для “Ливерпуля” в плане квалификации в Лигу чемпионов. Они фактически помогли “Тоттенхэму” выглядеть неплохой командой.

Игра «Ливерпуля» в обороне была просто ужасной. При всем уважении к «Тоттенхэму», но, пожалуй, это худшая команда АПЛ за последнюю пару месяцев. Именно с таким соперником хочется сыграть, тем более дома — и в итоге показать такой футбол… Но так было весь сезон.

И главный вопрос у всех: «Это из-за тренера или состава команды?» Смог бы новый тренер вдохнуть новую жизнь в этих игроков и вернуть команде прежние энергию и интенсивность? Я не уверен.

Думаю, многое связано с тем, что произошло летом, с игроками, что пришли в команду — слишком много тех, кто хочет играть, только когда они с мячом. Они не хотят пахать и усложнять кому-то жизнь. Вот почему против этого «Ливерпуля» так легко играть", — сказал Каррагер.