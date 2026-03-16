Агент Дзюбы: «Артем — лучший российский форвард РПЛ на данный момент, несмотря на возраст. Уверен, он еще не один год сможет играть на высоком уровне»

В воскресенье Дзюба забил в матче 21-го тура Мир РПЛ с «Ахматом» (1:1), еще один гол форварда отменили из-за офсайда. Сейчас на счету футболиста 6 голов и 4 ассиста в текущем розыгрыше чемпионата.
— Дзюба вновь добрался до отметки в 10 очков по системе «гол+пас» в РПЛ. Как вам такое достижение?
— Гроссмейстерское достижение! Стабильные результаты Артема еще раз говорят о том, что он, несмотря на свой возраст, на данный момент является лучшим российским нападающим в РПЛ. Уверен, Дзюба еще не один год сможет играть на высоком уровне. Надеюсь, в следующем сезоне мы увидим Артема в одной из команд Премьер‑лиги.
— Что за команда?
— Где и увидим ли — покажет время. Ближайшие несколько месяцев, думаю, дадут ответ на эти вопросы. Но, очевидно, и такие матчи показывают, что Артем — настоящий лидер, человек, который не только словами, но и делом доказывает свою полезность команде на поле, — сказал Гольдман.