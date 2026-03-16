На выборах президента «Барсы» спрашивали о Месси. Экзитполы показали, что 10% сосьос хотят, чтобы Лео вернулся играть, 55% — за прощальный матч, 28% — за почетное президентство, 6% не хотят в

Этот вопрос обсуждался в рамках кампании по выборам президента «блауграны», которые состоялись вчера.
Помимо вопросов о поддержке кандидатур победившего Жоана Лапорты и Виктора Фонта, участников голосования опросили на тему Месси.
По результатам опроса TV3, 10% опрошенных сосьос хотели бы, чтобы аргентинец вернулся в качестве игрока. Большинство высказались за организацию памятного матча в его честь — 55,5% поддержали такое признание.
28% предпочли бы, чтобы аргентинец был назначен почетным президентом, а 6% не хотели его возвращения.