Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
перерыв
Торпедо
1
:
Нефтехимик
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
22:45
Кремонезе
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
4.15
X
3.49
П2
1.97
Футбол. Англия
23:00
Брентфорд
:
Вулверхэмптон
Все коэффициенты
П1
1.58
X
4.36
П2
5.71
Футбол. Испания
23:00
Райо Вальекано
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.91
П2
5.40
Футбол. Франция
завершен
Ренн
1
:
Лилль
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
3
:
Осасуна
1
П1
X
П2

На выборах президента «Барсы» спрашивали о Месси. Экзитполы показали, что 10% сосьос хотят, чтобы Лео вернулся играть, 55% — за прощальный матч, 28% — за почетное президентство, 6% не хотят в

Телеканал TV3 задал сосьос «Барселоны» вопрос о возвращении в клуб Лионеля Месси.

Источник: Спортс"

Этот вопрос обсуждался в рамках кампании по выборам президента «блауграны», которые состоялись вчера.

Помимо вопросов о поддержке кандидатур победившего Жоана Лапорты и Виктора Фонта, участников голосования опросили на тему Месси.

По результатам опроса TV3, 10% опрошенных сосьос хотели бы, чтобы аргентинец вернулся в качестве игрока. Большинство высказались за организацию памятного матча в его честь — 55,5% поддержали такое признание.

28% предпочли бы, чтобы аргентинец был назначен почетным президентом, а 6% не хотели его возвращения.