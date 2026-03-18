Экс-арбитр Фернандес о пенальти «Реала»: «Бернарду выставил локоть, чтобы увеличить площадь тела — это пенальти и удаление. Винисиус провоцировал фанатов “Ман Сити” и должен был получить желтую»

На 17-й минуте ответного матча ⅛ финала Лиги чемпионов Бернарду Силва локтем отразил удар Винисиуса по воротам. Главный судья встречи Клеман Тюрпен сперва не установил нарушения правил, но после изучения повтора удалил хавбека «Манчестер Сити» и назначил пенальти, который реализовал сам Винисиус.
Во время празднования бразилец облокотился на угловой флажок и показывал жесты фанатам хозяев, а также изобразил, как кулаками утирает слезы. Год назад фанаты «горожан» вывесили баннер с Родри и его «Золотым мячом», в борьбе за который он опередил Винисиуса, а также надписью «Хватит лить горькие слезы».
«20-я минута. Пенальти в пользу “Реала”. Бернарду Силва выставил локоть, чтобы увеличить площадь тела, и помешал Винисиусу забить. Это пенальти и красная карточка.
Во время празднования гола Винисиус провоцировал местных болельщиков. За это он должен был получить желтую карточку", — написал Фернандес.