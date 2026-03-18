Футбол. Кубок России
18:15
Зенит
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
1.38
X
4.96
П2
10.00
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Челси
0
:
ПСЖ
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Манчестер Сити
1
:
Реал
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Арсенал
2
:
Байер
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Спортинг
5
:
Буде-Глимт
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Краснодар
4
:
ЦСКА
0
П1
X
П2

Сафонов провел 13-ю сухую игру за «ПСЖ». У россиянина 9 сэйвов в матче с «Челси»

Матвей Сафонов провел 13-й сухой матч в составе «ПСЖ».

Россиянин сыграл ответном в матче ⅛ финала Лиги чемпионов против «Челси» (3:0, первая игра — 5:2) и отбил 9 ударов в створ ворот парижан.

Первая голевая атака «ПСЖ» началась с длинного паса Сафонова на Хвичу Кварацхелию. Защитник лондонцев Мамаду Сарр оказался первым на мяче, однако не сумел его обработать и позволил грузинскому вингеру пробить по воротам, и тот открыл счет на 6-й минуте.

Сафонов выступает за «ПСЖ» с сезона-2024/25. В 32 матчах он пропустил 30 мячей. Подробно со статистикой голкипера сборной России можно ознакомиться здесь.