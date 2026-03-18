Сафонов провел 13-ю сухую игру за «ПСЖ». У россиянина 9 сэйвов в матче с «Челси»

Россиянин сыграл ответном в матче ⅛ финала Лиги чемпионов против «Челси» (3:0, первая игра — 5:2) и отбил 9 ударов в створ ворот парижан.
Первая голевая атака «ПСЖ» началась с длинного паса Сафонова на Хвичу Кварацхелию. Защитник лондонцев Мамаду Сарр оказался первым на мяче, однако не сумел его обработать и позволил грузинскому вингеру пробить по воротам, и тот открыл счет на 6-й минуте.
Сафонов выступает за «ПСЖ» с сезона-2024/25. В 32 матчах он пропустил 30 мячей.