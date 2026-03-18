Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:15
Зенит
:
Динамо Мх
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Челси
0
:
ПСЖ
3
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Манчестер Сити
1
:
Реал
2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Арсенал
2
:
Байер
0
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Спортинг
5
:
Буде-Глимт
0
Футбол. Кубок России
завершен
Краснодар
4
:
ЦСКА
0
У клубов АПЛ 1 победа и 6 поражений в 9 матчах ⅛ финала ЛЧ. Две из шести команд уже вылетели

Клубы АПЛ уже гарантированно проиграют в ⅛ финала Лиги чемпионов больше матчей, чем выиграют.

Источник: Спортс

До этой стадии дошли шесть английских команд — это рекорд.

На прошлой неделе во вторник «Тоттенхэм» проиграл «Атлетико» (2:5), «Ливерпуль» — «Галатасараю» (0:1), а «Ньюкасл» сыграл вничью с «Барселоной» (1:1). В среду «Манчестер Сити» был разгромлен «Реалом» (0:3), «Челси» — «Пари Сен-Жермен» (2:5), а «Арсенал» не сумел переиграть «Байер» (1:1).

В этот вторник у клубов АПЛ наконец появилась первая победа: «Арсенал» обыграл «Байер» (2:0). В этот же день «Челси» был разгромлен «ПСЖ» (0:3), а «Ман Сити» уступил «Реалу» (1:2).

Таким образом, в девяти матчах у клубов АПЛ пока одна победа. В среду состоятся последние три игры раунда с участием англичан.