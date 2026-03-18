Артета о 2:0 с «Байером»: «Арсенал» представлял угрозу везде, было 4−5 моментов, когда должны были забивать третий. Полностью заслуженная победа и выход в четвертьфинал"

В ответном матче ⅛ финала лондонцы обыграли «Байер» со счетом 2:0 (первая игра — 1:1).
"Мы здорово начали игру и представляли угрозу везде. Вратарь удерживал соперника в игре, и нам понадобился волшебный момент от Эберечи Эзе, чтобы выйти вперед. Затем, во втором тайме, действия Деклана [Райса] дали нам возможность победить, и у нас было четыре или пять моментов, когда мы должны были забивать третий гол, но в целом мы полностью заслужили победу и выход в четвертьфинал.
Эзе играет каждые три дня, он вошел в ритм и находит взаимопонимание с игроками, и это то, ради чего он здесь. Он налаживает взаимопонимание со всеми, и, когда вы начинаете создавать ключевые моменты в матчах, это придает вам уверенности.
Деклан был великолепен, как и вся команда. То, как они борются за каждый мяч, и то, какую страсть они демонстрируют, просто великолепно", — сказал Артета.