Футбол. Кубок России
18:15
Зенит
:
Динамо Мх
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Челси
0
:
ПСЖ
3
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Манчестер Сити
1
:
Реал
2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Арсенал
2
:
Байер
0
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Спортинг
5
:
Буде-Глимт
0
Футбол. Кубок России
завершен
Краснодар
4
:
ЦСКА
0
У Винисиуса 8 (4+4) очков в матчах с «Ман Сити» — больше всего против одного соперника в ЛЧ. В играх с «Ливерпулем» и «Шахтером» — по 7

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор совершил 7-е результативное действие в матчах с «Манчестер Сити».

Бразилец реализовал пенальти на 22-й минуте ответной игры ⅛ финала Лиги чемпионов, назначенный за игру рукой Бернарду Силвы, которому арбитр Клеман Тюрпен показал красную карточку.

В матчах против «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов Винисиус забил 3 гола и отдал 4 голевых передачи. В играх против «горожан» бразилец совершил больше всего результативных действий в рамках турнира, наряду с «Ливерпулем» (5 голов, 2 ассиста) и «Шахтером» (4 гола, 3 ассиста).

Только у Лионеля Месси больше очков матчах с «Ман Сити» в ЛЧ — 9.

Подробную статистику Винисиуса можно найти здесь.