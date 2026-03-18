«Браим точно будет рад». Тчуамени о присуждении Марокко победы на Кубке Африки

Конфедерация африканского футбола объявила, что удовлетворяет апелляцию Марокко и засчитывает сборной Сенегала поражение в финале со счетом 0:3 за уход с поля после пенальти, назначенного за фол на полузащитнике «Реала» Браиме Диасе на 98-й минуте.
Игра возобновилась только спустя 13 минут — Браим не реализовал пенальти — и завершилась победой сенегальцев (1:0).
«Честно, не знаю. что и сказать. Браим точно будет очень рад (смеется), но я не знаю, почему это произошло или что не так. Но если Браим стал чемпионом Африки, то мы всей командой сделаем ему подарок», — сказал Тчуамени.