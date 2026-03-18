Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:15
Зенит
:
Динамо Мх
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Челси
0
:
ПСЖ
3
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Манчестер Сити
1
:
Реал
2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Арсенал
2
:
Байер
0
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Спортинг
5
:
Буде-Глимт
0
Футбол. Кубок России
завершен
Краснодар
4
:
ЦСКА
0
«Браим точно будет рад». Тчуамени о присуждении Марокко победы на Кубке Африки

Хавбек «Реала» Орельен Тчуамени отреагировал на решение присудить сборной Марокко победу на Кубке Африки-2026.

Источник: Спортс"

Конфедерация африканского футбола объявила, что удовлетворяет апелляцию Марокко и засчитывает сборной Сенегала поражение в финале со счетом 0:3 за уход с поля после пенальти, назначенного за фол на полузащитнике «Реала» Браиме Диасе на 98-й минуте.

Игра возобновилась только спустя 13 минут — Браим не реализовал пенальти — и завершилась победой сенегальцев (1:0).

«Честно, не знаю. что и сказать. Браим точно будет очень рад (смеется), но я не знаю, почему это произошло или что не так. Но если Браим стал чемпионом Африки, то мы всей командой сделаем ему подарок», — сказал Тчуамени.