Трент о победах «Реала» над «Ман Сити»: «Было приятно — они отобрали у меня и “Ливерпуля” несколько медалей»

В ⅛ финала «Мадрид» дважды обыграл «Манчестер Сити» (3:0, 2:1).
«Это самый важный этап сезона. Важные матчи идут один за одним, и каждый чем-то похож на финал. Ожидания в “Реале” таковы, что хотим пройти в Лиге чемпионов до конца и победить. Это заложено в самой сути клуба. Мы растем благодаря ожиданиям, и это помогает нам показывать свои лучшие качества.
Было приятно обыграть «Ман Сити», они отобрали у меня и «Ливерпуля» несколько медалей. Играть против «Ман Сити» всегда тяжело, поэтому мы гордимся своей игрой", — сказал Трент.