Футбол. Кубок России
18:15
Зенит
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.12
П2
11.00
Футбол. Лига Европы
18:30
Брага
:
Ференцварош
Все коэффициенты
П1
1.46
X
4.87
П2
6.97
Футбол. Кубок России
20:45
Спартак
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
1.82
X
4.20
П2
4.30
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Барселона
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
1.56
X
4.92
П2
5.60
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ливерпуль
:
Галатасарай
Все коэффициенты
П1
1.27
X
7.24
П2
10.25
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Бавария
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
1.38
X
5.88
П2
8.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
2.43
X
3.90
П2
2.82

Суд Амстердама постановил допросить экс-игрока «Спартака» Промеса

Промес будет допрошен полицией перед слушаниями дел по существу.

Источник: Спорт РИА Новости

ГААГА, 18 мар — РИА Новости. Апелляционный суд Амстердама постановил допросить бывшего нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса в рамках подготовки к слушанию дел по существу, заявила РИА Новости пресс-секретарь отдела прокуратуры Нидерландов по апелляциям Ханнеке Сиккес-ван Стейн.

«Апелляционный суд Амстердама постановил, что обвиняемый должен быть допрошен полицией», — сообщила агентству представитель прокуратуры в среду.

По ее словам, допрос пройдет в рамках подготовки к судебным слушаниям по уголовным делам футболиста по существу, которые должны начаться 30 ноября.

До начала этих слушаний, как отметила Сиккес -ван Стейн, прокуратура не может комментировать свою позицию по данному разбирательству.

Во вторник Апелляционный суд Амстердама провел досудебное слушание по делам спортсмена. Его адвокат Герт-Ян Кнопс заявил РИА Новости, что заседание прошло успешно, суд удовлетворил запрос защиты о дополнительном расследовании в отношении выдвинутых против Промеса обвинений.

В конце июня 2025 года футболист был экстрадирован в Нидерланды из ОАЭ по запросу нидерландской прокуратуры.

В Нидерландах в отношении Промеса заведены два уголовных дела — о контрабанде наркотиков и о нападении на двоюродного брата.

Бывший нападающий московского «Спартака» находился в заключении в Дубае с марта 2024 года в ожидании решения о возможной экстрадиции в Нидерланды из-за двух уголовных дел. Полиция Дубая задержала игрока 29 февраля 2024 года при прохождении пограничного контроля при вылете из ОАЭ в Россию. Контракт «Спартака» с Промесом истек 30 июня 2024 года.