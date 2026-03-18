Суд Амстердама постановил допросить экс-игрока «Спартака» Промеса

ГААГА, 18 мар — РИА Новости. Апелляционный суд Амстердама постановил допросить бывшего нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса в рамках подготовки к слушанию дел по существу, заявила РИА Новости пресс-секретарь отдела прокуратуры Нидерландов по апелляциям Ханнеке Сиккес-ван Стейн.
«Апелляционный суд Амстердама постановил, что обвиняемый должен быть допрошен полицией», — сообщила агентству представитель прокуратуры в среду.
По ее словам, допрос пройдет в рамках подготовки к судебным слушаниям по уголовным делам футболиста по существу, которые должны начаться 30 ноября.
До начала этих слушаний, как отметила Сиккес -ван Стейн, прокуратура не может комментировать свою позицию по данному разбирательству.
Во вторник Апелляционный суд Амстердама провел досудебное слушание по делам спортсмена. Его адвокат Герт-Ян Кнопс заявил РИА Новости, что заседание прошло успешно, суд удовлетворил запрос защиты о дополнительном расследовании в отношении выдвинутых против Промеса обвинений.
В конце июня 2025 года футболист был экстрадирован в Нидерланды из ОАЭ по запросу нидерландской прокуратуры.
В Нидерландах в отношении Промеса заведены два уголовных дела — о контрабанде наркотиков и о нападении на двоюродного брата.
Бывший нападающий московского «Спартака» находился в заключении в Дубае с марта 2024 года в ожидании решения о возможной экстрадиции в Нидерланды из-за двух уголовных дел. Полиция Дубая задержала игрока 29 февраля 2024 года при прохождении пограничного контроля при вылете из ОАЭ в Россию. Контракт «Спартака» с Промесом истек 30 июня 2024 года.