Хуан Карседо: «Спартак» постарается пройти «Зенит». Мы доминировали над «Динамо», работаем, чтобы привить ребятам уверенность, чтобы было больше побед, голов"

«Спартак» встретится с петербуржцами в финале Пути регионов. В среду красно-белые покинули Путь РПЛ, не сумев пройти «Динамо».
— На протяжении нескольких матчей подходы к воротам редко перерастают в опасные моменты. Почему?
— По играм, особенно с «Зенитом», согласен с вами. Мы работаем, чтобы привить ребятам уверенность, чтобы было больше побед, голов. В прошедшем матче мы доминировали, это тот путь, по которому мы должны идти шаг за шагом. Компактности нам не хватало в прежних матчах.
— У Заболотного не так много времени было. Как оцените его игру?
— Антон очень помогает команде, молодым игрокам, он приносит немало пользы. Доволен им, но в команде есть и другие нападающие. Возможность использовать всех в матче меньше, потому что мы используем одного форварда.
— Как вам формат Кубка России?
— Мы хотели пройти «Динамо», но мы остались в турнире, продолжаем борьбу, сыграем с «Зенитом». Мы постараемся пройти «Зенит», — сказал главный тренер «Спартака».
Я не понимаю, во что играет «Спартак» при Карседо.