Глушков о реакции «Махачкалы» на пенальти «Зенита»: «У всех просто были улыбки — этим все сказано. По игре мне показалось, что 11-метрового не было»

Главный арбитр Павел Кукуян назначил пенальти в пользу петербуржцев после падения Даниила Кондакова в штрафной в концовке первого тайма игры ½ финала Пути регионов Фонбет Кубка России.
— В игре мне показалось, что пенальти не было. На картинке я пока еще не смотрел, поэтому тяжело что-то сказать по этому поводу. Но повторюсь: по игре показалось, что пенальти не было.
— Говорили ли что-то партнеры или тренер?
— Да нет, у всех просто были улыбки — и этим все сказано.
— Планируют ли подавать апелляцию?
— Не знаю даже, особо в это не лезу и не хочу думать об этом. Поэтому как будет — так будет, — заявил Глушков.
Газизов о пенальти «Зенита»: «Я бы назвал его ВАРовским. Смысл в ЭСК обращаться? Такие 11-метровые давать…».