Компани о выходе «Баварии» в четвертьфинал ЛЧ: «Горжусь настроем и голами ребят. Ожидаем топ-мач с “Реалом” и хотим победить»

Мюнхенцы обыграли «Аталанту» (4:1, 6:1) в обоих встречах ⅛ финала.
О матче.
«Я горжусь ребятами: их игрой, голами, энергией на поле. Это не гарантировано при таком преимуществе после первого матча. В целом, это был позитивный день для клуба».
О дебюте Офли и Павича.
«Молодым игрокам непросто получить игровое время в “Баварии”. Надеюсь, они насладятся этими моментами. Эти ребята тренировались с нами некоторое время, и в какой-то момент придет их время».
О выходе на «Реал» в ¼ финала ЛЧ.
"Для обоих клубов все очень важно. Неважно, кто сейчас сильнее. История обоих клубов, талант игроков на поле — вот что делает этот матч особенным.
Мы ожидаем абсолютно топовый матч. Надеюсь, даже нейтральные зрители получат от него удовольствие. И, конечно же, в итоге мы хотим победить и пройти дальше", — сказал Компани.