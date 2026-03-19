Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ливерпуль
4
:
Галатасарай
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бавария
4
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Тоттенхэм Хотспур
3
:
Атлетико
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Спартак
1
:
Динамо
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Барселона
7
:
Ньюкасл Юнайтед
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Брага
4
:
Ференцварош
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит
1
:
Динамо Мх
0
П1
X
П2

Компани о выходе «Баварии» в четвертьфинал ЛЧ: «Горжусь настроем и голами ребят. Ожидаем топ-мач с “Реалом” и хотим победить»

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани высказался о выходе команды в ¼ финала Лиги чемпионов.

Источник: Спортс"

Мюнхенцы обыграли «Аталанту» (4:1, 6:1) в обоих встречах ⅛ финала.

О матче.

«Я горжусь ребятами: их игрой, голами, энергией на поле. Это не гарантировано при таком преимуществе после первого матча. В целом, это был позитивный день для клуба».

О дебюте Офли и Павича.

«Молодым игрокам непросто получить игровое время в “Баварии”. Надеюсь, они насладятся этими моментами. Эти ребята тренировались с нами некоторое время, и в какой-то момент придет их время».

О выходе на «Реал» в ¼ финала ЛЧ.

"Для обоих клубов все очень важно. Неважно, кто сейчас сильнее. История обоих клубов, талант игроков на поле — вот что делает этот матч особенным.

Мы ожидаем абсолютно топовый матч. Надеюсь, даже нейтральные зрители получат от него удовольствие. И, конечно же, в итоге мы хотим победить и пройти дальше", — сказал Компани.