Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ливерпуль
4
:
Галатасарай
0
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бавария
4
:
Аталанта
1
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Тоттенхэм Хотспур
3
:
Атлетико
2
Футбол. Кубок России
завершен
Спартак
1
:
Динамо
0
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Барселона
7
:
Ньюкасл Юнайтед
2
Футбол. Лига Европы
завершен
Брага
4
:
Ференцварош
0
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит
1
:
Динамо Мх
0
Хау о 2:7: «Ньюкасл» практически преподнес «Барсе» победу на блюдечке с голубой каемочкой. Подобные подарки им не нужны, учитывая уровень их игры"

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау прокомментировал поражение от «Барселоны» в ответном матче ⅛ финала Лиги чемпионов (2:7, первая игра — 1:1).

Источник: Спортс

— Что случилось с командой во втором тайме?

— Мы допустили очень много индивидуальных ошибок. Это странно, особенно потому, что мы отлично провели первый тайм, выстояли и дали отпор «Барселоне». Мы показали фантастическую игру, но в итоге просто отдали победу им.

— Что вы имеете в виду?

— Мы слишком упростили им задачу, а «Барселоне» не нужны никакие подачки, чтобы победить. Мы практически преподнесли им победу на блюдечке с голубой каемочкой. Учитывая уровень игры «Барселоны», подобные подарки им не нужны.

— Почему была такая разница по сравнению с матчем с «Челси»?

— Я тоже не могу этого объяснить. В тот день мы очень хорошо оборонялись. Мы были очень сосредоточены и предоставили сопернику очень мало возможностей. Прямо противоположное тому, что произошло сейчас, когда мы играли очень наивно. Такого рода матчи полезны для того, чтобы учиться и вносить корректировки.

— Что с Тонали?

— Правда в том, что его отсутствие сильно подкосило нас, и команда это сильно почувствовала, — сказал Хау.