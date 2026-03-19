Экитике о выходе в четвертьфинал ЛЧ: «Ливерпуль» заслужил это, наши с Гравенберхом голы помогли команде. Салах — легенда, говорят, у него сложный сезон, но он важен для нас"

О выходе в четвертьфинал и встрече с «ПСЖ».
«Мы это заслужили, мы очень счастливы. Мы отлично поработали. Мы можем гордиться собой и с нетерпением ждать четвертьфинала».
О важности забитых голов в начале второго тайма.
«В конце первого тайма мы упустили хорошие шансы. В раздевалке в перерыве я думал: “Нам нужно [закрепить] победу”.
Я мог бы забить больше сегодня вечером, но я воспользовался своим шансом [для первого гола во втором тайме], и после этого мы стали забивать свободнее. Райан [Гравенберх] забил сразу же [после этого], и это помогло команде. Все отлично поработали и поддерживали друг друга, поэтому мы и победили".
О Мохамеде Салахе, ставшем первым африканцем с 50 голами в ЛЧ.
"Он — легенда. Иногда говорят, что у него сложный сезон, но для таких игроков, как мы, которые наблюдают за ним годами, он важен. У него было много шансов, но он все равно сохранил настрой, чтобы отдать мне отличный пас, и я забил.
Я очень рад за него, он этого заслуживает, и теперь нам нужно делать это в каждой игре", — сказал Экитике в интервью TNT Sports.