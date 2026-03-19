Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ливерпуль
4
:
Галатасарай
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бавария
4
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Тоттенхэм Хотспур
3
:
Атлетико
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Спартак
1
:
Динамо
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Барселона
7
:
Ньюкасл Юнайтед
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Брага
4
:
Ференцварош
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит
1
:
Динамо Мх
0
П1
X
П2

Джеррард о «Галатасарае»: «Позорились с первой до последней минуты. Люди пришли посмотреть динамичную игру, а они катались по земле. За такое наказывают — счет мог быть 12:0»

Стивен Джеррард раскритиковал «Галатасарай» за нежелание играть с «Ливерпулем» в футбол.

Источник: Спортс"

Стамбульцы были разгромлены на «Энфилде» со счетом 0:4 и вылетели из Лиги чемпионов.

"Люди пришли посмотреть динамичную игру, а они катались по земле. Сегодня они позорились с первой и до последней минуты. Игра в целом была слабой, даже жалкой, а еще и футболисты катаются по земле.

Сегодня у них было пару настоящих травм — травм запястий, к которым нужно относиться с уважением. Как профессионал, ты не хочешь видеть такое.

Но потом ты видишь людей, которых практически не задели, а они катаются по газону. За такое наказывают. Они играли в футбол пять минут в конце первого тайма и были наказаны еще сильнее. К концу матча у них накопилось всего 11 минут игры в футбол.

Сегодня счет мог быть 11:0 или 12:0. «Ливерпуль» выиграл с легкостью", — сказал бывший капитан мерсисайдцев в эфире TNT Sports.