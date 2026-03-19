Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ливерпуль
4
:
Галатасарай
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бавария
4
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Тоттенхэм Хотспур
3
:
Атлетико
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Спартак
1
:
Динамо
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Барселона
7
:
Ньюкасл Юнайтед
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Брага
4
:
Ференцварош
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит
1
:
Динамо Мх
0
П1
X
П2

Тренер «Аталанты» Палладино: «Нужно изменить подход в академиях: это как будто другой вид спорта, когда мы играем с клубами вроде “Баварии”. Это лучшая команда Европы, наверное»

Главный тренер «Аталанты» Раффаэле Палладино поделился мыслями после поражения от Баварии (1:4, общий счет — 2:10) в ответном матче ⅛ финала Лиги чемпионов.

Источник: Спортс

«Я должен похвалить “Баварию”, Венсана Компани, весь клуб, потому что мы, наверное, встретились с лучшей командой Европы на данный момент. Нужно просто быть честным и принять результат на поле.

Оглядываясь назад, мы, возможно, могли бы сделать что-то по-другому. В ответном матче у нас был другой план, мы играли глубже, но это мало что изменило. «Бавария» — это команда, которая во всех смыслах универсальна. Они всегда найдут способ пройти сквозь вашу оборону. В этих двух матчах мы многому научились.

Возможно, по телевизору это не так заметно, но видно, как у них быстро ходит мяч, они всегда пасуют на нужную ногу, контролируют мяч на высокой скорости, обходят защитников и демонстрируют более высокие показатели скорости бега.

Думаю, нам нужно изменить подход, который мы применяем в молодежных академиях, потому что когда мы играем против таких команд, как «Бавария», это как будто другой вид спорта.

Нам всем нужно больше сосредоточиться на индивидуальных навыках и основах с самых ранних лет, потому что разница очевидна", — сказал Раффаэле Палладино.