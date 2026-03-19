Радимов о стычке в матче «Балтики» и ЦСКА: «Талалаев виноват, спровоцировал. Прекрасно понимаю Кармо — проигрываешь, а тренер такое делает. Я такого в футболе не видел никогда»

«Виноват точно Талалаев, который все это спровоцировал. Игрока ЦСКА (Энрике Кармо — Спортс»"), который его толкнул, я прекрасно понимаю — ты проигрываешь, последние минуты, и тренер демонстративно такое делает. Я такого вообще не видел никогда в футболе.
Ну, откидывают мяч куда-то в сторону, пропускает мяч тренер. Но чтобы так?
Ну, а конфликт между Челестини и Талалаевым из ряда вон, я думаю, что оба понесут наказание, матча по три получат. Будут смотреть с трибуны теперь.
При этом Челестини понять тоже можно — команду прочат чуть ли не в чемпионы, а ты все три игры рестарта проигрываешь. Конечно же, нервы тоже на пределе, наверное", — сказал Владислав Радимов.