Орлов о праздновании Соболева в маске: «Что за цирк вообще? Пусть в Медиалиге так делает. Я не видел, чтобы Пеле, Марадона или Месси надевали очки»

Соболев реализовал пенальти на 45-й минуте и отпраздновал гол в маске для снорклинга — ранее московский клуб использовал плавательную маску с изображением Александра на коробке в своем предматчевом ролике.
"Желтую карточку же получил. Они же суммируются, ты можешь подвести команду, когда надо будет играть ответственный матч. За желтую надо штрафовать.
Желтая карточка за подобные номера… Ну, пускай в Медиалиге так делает, там это шоу. Но здесь-то [в РПЛ] зачем?
И что это за цирк вообще? Это лишнее! Я не видел, чтобы Пеле, Марадона или Месси надевали очки«, — сказал Орлов в эфире “Радио Зенит”.