Футбол. Лига Европы
завершен
Рома
3
:
Болонья
4
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Порту
2
:
Штутгарт
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Бетис
4
:
Панатинаикос
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Астон Вилла
2
:
Лилль
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шахтер
1
:
Лех
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Райо Вальекано
0
:
Самсунспор
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Спарта П
0
:
АЗ
4
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Страсбур
1
:
Риека
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Фрайбург
5
:
Генк
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
П 0:3
Мидтьюлланн
1
:
Ноттингем Форест
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лион
0
:
Сельта
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЕК Л
1
:
Кристал Пэлас
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Майнц
2
:
Сигма
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЕК
0
:
Целе
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ракув
1
:
Фиорентина
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 5:4
Крылья Советов
2
:
Локомотив
2
П1
X
П2

Замминистра спорта Ирана о ситуации с женской сборной: «Эти девушки стали объектом крупного заговора, но расстроили его. Они показали, что не отдадут врагу ни пяди родной земли»

Заместитель министра спорта Ирана Фариба Мохаммадиан, отвечающая за вопросы развития женского спорта, прокомментировала ситуацию с женской сборной страны по футболу.

Напомним, ранее шесть игроков и один член персонала женской сборной Ирана запросили убежище в Австралии и получили гуманитарные визы после окончания женского Кубка Азии. Позднее пятеро из них решили вернуться на родину.

"Женская сборная нашей страны по футболу стала объектом крупного заговора, в рамках которого им предоставили убежище в Австралии во время Кубка Азии. К сожалению, Австралия, как принимающая сторона, не следовала протоколам, и с самого начала наших девушек засыпали соблазнительными предложениями. Дочери Ирана, однако, проявив полную бдительность, расстроили этот заговор и дали отпор врагам.

Эти девушки доказали, что самопожертвование во имя Родины нельзя променять на мечты, и они не отдадут врагу ни пяди родной земли", — сказала Мохаммадиан.