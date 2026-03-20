Замминистра спорта Ирана о ситуации с женской сборной: «Эти девушки стали объектом крупного заговора, но расстроили его. Они показали, что не отдадут врагу ни пяди родной земли»

Напомним, ранее шесть игроков и один член персонала женской сборной Ирана запросили убежище в Австралии и получили гуманитарные визы после окончания женского Кубка Азии. Позднее пятеро из них решили вернуться на родину.
"Женская сборная нашей страны по футболу стала объектом крупного заговора, в рамках которого им предоставили убежище в Австралии во время Кубка Азии. К сожалению, Австралия, как принимающая сторона, не следовала протоколам, и с самого начала наших девушек засыпали соблазнительными предложениями. Дочери Ирана, однако, проявив полную бдительность, расстроили этот заговор и дали отпор врагам.
Эти девушки доказали, что самопожертвование во имя Родины нельзя променять на мечты, и они не отдадут врагу ни пяди родной земли", — сказала Мохаммадиан.