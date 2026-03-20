Футбол. Лига Европы
завершен
Рома
3
:
Болонья
4
Футбол. Лига Европы
завершен
Порту
2
:
Штутгарт
0
Футбол. Лига Европы
завершен
Бетис
4
:
Панатинаикос
0
Футбол. Лига Европы
завершен
Астон Вилла
2
:
Лилль
0
Футбол. Лига конференций
завершен
Шахтер
1
:
Лех
2
Футбол. Лига конференций
завершен
Райо Вальекано
0
:
Самсунспор
1
Футбол. Лига конференций
завершен
Спарта П
0
:
АЗ
4
Футбол. Лига конференций
завершен
Страсбур
1
:
Риека
1
Футбол. Лига Европы
завершен
Фрайбург
5
:
Генк
1
Футбол. Лига Европы
завершен
П 0:3
Мидтьюлланн
1
:
Ноттингем Форест
2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лион
0
:
Сельта
2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЕК Л
1
:
Кристал Пэлас
2
Футбол. Лига конференций
завершен
Майнц
2
:
Сигма
0
Футбол. Лига конференций
завершен
АЕК
0
:
Целе
2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ракув
1
:
Фиорентина
2
Футбол. Кубок России
завершен
П 5:4
Крылья Советов
2
:
Локомотив
2
Угальде интересен ПСВ, «Спартак» потребует 20 млн евро за форварда. Нидерландцы продают Пепи «Фулхэму» за 36+4 млн евро и ищут замену

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде может вернуться в чемпионат Нидерландов.

По информации De Telegraaf, ПСВ ищет игрока на замену Рикардо Пепи, который перейдет в «Фулхэм» за 36 миллионов евро — с учетом бонусов эта сумма может возрасти до 40 млн.

Нидерландцы проявляют интерес к Угальде — они уже пытались взять его в аренду с правом выкупа в конце зимнего трансферного окна. Осуществить эту сделку не удалось, в связи с чем ПСВ принял решение не отпускать Пепи в «Фулхэм» до лета.

Ожидается, что москвичи запросят около 20 миллионов евро за 23-летнего футболиста — это выше суммы рекордного трансфера ПСВ. Самым дорогим игроком в истории клуба является Рубен ван Боммел, за которого заплатили 15,8 млн евро в 2025 году.

Отмечается, что клуб из Эйндховена также рассматривает возможность подписания Альваро Родригеса из «Эльче» или Мики Бирета из «Монако».

В текущем сезоне Мир РПЛ Угальде провел 20 матчей и забил 4 гола. Его статистику можно найти здесь.