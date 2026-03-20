Угальде интересен ПСВ, «Спартак» потребует 20 млн евро за форварда. Нидерландцы продают Пепи «Фулхэму» за 36+4 млн евро и ищут замену

По информации De Telegraaf, ПСВ ищет игрока на замену Рикардо Пепи, который перейдет в «Фулхэм» за 36 миллионов евро — с учетом бонусов эта сумма может возрасти до 40 млн.
Нидерландцы проявляют интерес к Угальде — они уже пытались взять его в аренду с правом выкупа в конце зимнего трансферного окна. Осуществить эту сделку не удалось, в связи с чем ПСВ принял решение не отпускать Пепи в «Фулхэм» до лета.
Ожидается, что москвичи запросят около 20 миллионов евро за 23-летнего футболиста — это выше суммы рекордного трансфера ПСВ. Самым дорогим игроком в истории клуба является Рубен ван Боммел, за которого заплатили 15,8 млн евро в 2025 году.
Отмечается, что клуб из Эйндховена также рассматривает возможность подписания Альваро Родригеса из «Эльче» или Мики Бирета из «Монако».
В текущем сезоне Мир РПЛ Угальде провел 20 матчей и забил 4 гола.