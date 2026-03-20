Футбол. Лига Европы
завершен
Рома
3
:
Болонья
4
Футбол. Лига Европы
завершен
Порту
2
:
Штутгарт
0
Футбол. Лига Европы
завершен
Бетис
4
:
Панатинаикос
0
Футбол. Лига Европы
завершен
Астон Вилла
2
:
Лилль
0
Футбол. Лига конференций
завершен
Шахтер
1
:
Лех
2
Футбол. Лига конференций
завершен
Райо Вальекано
0
:
Самсунспор
1
Футбол. Лига конференций
завершен
Спарта П
0
:
АЗ
4
Футбол. Лига конференций
завершен
Страсбур
1
:
Риека
1
Футбол. Лига Европы
завершен
Фрайбург
5
:
Генк
1
Футбол. Лига Европы
завершен
П 0:3
Мидтьюлланн
1
:
Ноттингем Форест
2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лион
0
:
Сельта
2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЕК Л
1
:
Кристал Пэлас
2
Футбол. Лига конференций
завершен
Майнц
2
:
Сигма
0
Футбол. Лига конференций
завершен
АЕК
0
:
Целе
2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ракув
1
:
Фиорентина
2
Футбол. Кубок России
завершен
П 5:4
Крылья Советов
2
:
Локомотив
2
Слот про «Галатасарай»: «Часто видим, как соперники приезжают на “Энфилд”, чтобы валяться на поле. Неприятно, что футбол движется в таком направлении»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот поделился мыслями о поведении «Галатасарая» на поле в ответном матче ⅛ финала Лиги чемпионов (4:0).

Источник: Спортс"

«Мы невероятно часто видим, как соперники приезжают на “Энфилд” только для того, чтобы валяться на поле.

В первом тайме матча с «Ювентусом» футболисты «Галатасарая» 14 раз оказывались на газоне. Это значит, что игра останавливалась каждые три минуты. Поэтому никакого ритма не было.

Я чувствовал важным показать эмоциональность на бровке. Я не испытывал стресса — просто хотел показать, что мы не можем этого допустить. Я хотел что-то сделать, дать всем понять, что нам нужно защищать футбол.

Неприятно, что футбол движется в таком направлении. Поэтому я постарался ясно дать понять словами и жестами, что это расстраивает", — сказал Арне Слот.