Слот про «Галатасарай»: «Часто видим, как соперники приезжают на “Энфилд”, чтобы валяться на поле. Неприятно, что футбол движется в таком направлении»

«Мы невероятно часто видим, как соперники приезжают на “Энфилд” только для того, чтобы валяться на поле.
В первом тайме матча с «Ювентусом» футболисты «Галатасарая» 14 раз оказывались на газоне. Это значит, что игра останавливалась каждые три минуты. Поэтому никакого ритма не было.
Я чувствовал важным показать эмоциональность на бровке. Я не испытывал стресса — просто хотел показать, что мы не можем этого допустить. Я хотел что-то сделать, дать всем понять, что нам нужно защищать футбол.
Неприятно, что футбол движется в таком направлении. Поэтому я постарался ясно дать понять словами и жестами, что это расстраивает", — сказал Арне Слот.