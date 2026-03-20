Мерсон об «Арсенале»: «Верю в мечту о квадрупле в случае победы над “Ман Сити”. С АПЛ все понятно, в Кубке — хорошая жеребьевка, в ЛЧ — “Спортинг”

Игра пройдет 22 марта.
«Если бы мне пришлось назвать победителя, то я бы выбрал “Арсенал”. Однако это не значит, что победа достанется легко.
Мы знаем, что «Манчестер Сити» умеет играть, и если они поймают свою игру, то доставят проблемы любому сопернику.
Верю в мечту о квадрупле, если «канониры» выиграют в этом финале. С АПЛ уже все понятно. В Кубке Англии хорошо сложилась жеребьевка («Арсенал» сыграет с «Саутгемптоном» в ¼ финала — Спортс«», а в Лиге чемпионов им предстоит встретиться со «Спортингом».
Знаю, что в полуфинале они могут сыграть с «Барселоной» или «Атлетико», но мы все знаем, как сложно обыграть «Арсенал». Так что я не теряю надежды!" — написал Пол Мерсон, предположивший счет 2:1 в пользу лондонцев.