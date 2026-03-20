Тренер женской сборной Ирана: «Рада вернуться на любимую родину. Наши девушки противостояли врагам в Австралии и покинули ее с гордостью»

Ранее шесть игроков и один член персонала женской сборной Ирана запросили убежище в Австралии и получили гуманитарные визы после окончания женского Кубка Азии. Позднее пятеро из них решили вернуться на родину.
«Я очень рада вернуться на свою любимую родину. Как и вы, дорогие люди, противостоите врагам на улицах, наши девушки также противостояли [врагам] в Австралии и покинули ее с гордостью», — сказала Марзие Джафари.
«Не ожидала, что жители нашей страны так тепло встретят членов сборной. Мы очень рады вернуться в Иран. Иран — наша родина, и оставаться [в Австралии] не стоит», — добавила футболистка команды Фатиме Шабан.
Замминистра спорта Ирана о ситуации с женской сборной: «Эти девушки стали объектом крупного заговора, но расстроили его. Они показали, что не отдадут врагу ни пяди родной земли».