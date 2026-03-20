Футболистка «Спартака» Мягкова — о розовой форме: «Мой любимый цвет. Рада, что появился такой комплект»

— Очень классное мероприятие. Считаю, нужно больше публичных мероприятий, чтобы было большое количество людей, они могли бы узнать ответы на свои вопросы, приблизиться к нам, и это бы способствовало популяризации женского футбола, конкретно «Спартака». А так все здорово: вкусная еда, хорошие напитки.
— Как вам новая форма, которая была представлена?
— Честно, розовый цвет — мой любимый цвет. У меня даже на бомбере черный, белый и розовый. Я очень рада, что у нас появился такой комплект. В эту субботу, 21 марта, мы сыграем в этой форме с «Рязань-ВДВ». Приходите!
— Какие ожидания от сезона?
— В прошлом году мы взяли чемпионство Суперлиги. В этом году нам бы хотелось взять три титула, то есть Суперкубок, Кубок России и Суперлигу, — рассказала Мягкова.