Овечкин о знакомстве с Месси в 2015-м: «Мы поменялись футболками, у него был выставочный матч. Он не помнит, скорее всего, а я помню»

Они встретились в 2015 году, когда сборная Аргентины тренировалась в США перед товарищеским матчем с Сальвадором. Сейчас Месси играет за «Интер Майами» в МЛС.
Андрей Аршавин: Ты знаком с Месси?
Александр Овечкин: Да.
Аршавин: Ты следишь за ним здесь, в чемпионате?
Овечкин: Представляешь, он здесь уже на протяжении двух-трех лет, а я ни разу не попадал к ним на игру в Вашингтоне, когда они приезжают.
Я с ним познакомился, у них был выставочный матч, мы с ним поменялись футболками. Даже не знаю, помнит он или нет. Скорее всего, не помнит. А я помню.
Аршавин: В Америке, кстати, я не удивлюсь, что Сашу больше знают, чем Месси.
Овечкин: Нет, ты что?
Аршавин: Я думаю, это еще от штата будет зависеть. Если южный, то он. Где хоккейные города, я думаю, он подсопротивлялся бы, не?
Овечкин: Нет, футбол поднялся, когда Бекхем сюда приехал. Сразу просто взлетел. Если посмотреть, сейчас здесь очень много футбольных полей. Сколько занимаются футболом — просто ужас. Девочки, мальчики, все занимаются.
«Такое бывает раз в жизни». Легендарная встреча Овечкина с Лео Месси.