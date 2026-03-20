Соболев о подколах Дзюбы: «Артемка парень рукастый, видимо, микрофон ему дали, вот он опять и начал разговаривать. В “Спартаке” тоже сейчас думали, что они меня перешутят»

Александр после победного гола в ворота «Балтики» (1:0) в ¼ финала FONBET Кубка России заявил: «Саша больше не будет хорошим мальчиком, каким был последние полтора года. Саша теперь будет плохим, каким был до этого. Саша возвращается». Артем позже отреагировал на эти слова: «Все с этого немножко смеются. Но он забивает — молодец».
— Как разрешить спор между Кержаковым и Дзюбой о звании лучшего бомбардира в истории национальной команды?
— Сейчас, наверное, можно вызвать обоих. Товарищеские же игры. Выпустить обоих в схеме «4−4−2» — и пусть с Никарагуа все 90 минут соревнуются.
— А кто будет бить пенальти?
— Будут разыгрывать на «камень-ножницы-бумага».
— Вот ты сейчас подтруниваешь над Дзюбой, а он тебя часто в прессе подкалывает.
— Да это классика. Артемка там у нас парень рукастый. Видимо, микрофон ему дали, вот он опять и начал разговаривать.
— И Дзюба, и твой приятель Кокорин уверены, что они сильнее тебя в битве шуток.
— Это их мнение. В «Спартаке» тоже сейчас думали, что они меня перешутят, — сказал Соболев.
Соболев в маске для ныряния — затроллил «Спартак» в ответ. После победного гола.