Футбольный клуб «Милуолл» арендовал стадион на 999 лет

«Футбольный клуб “Миллуолл” с гордостью подтверждает, что все договоры аренды с городским советом Луишема официально подписаны, что закладывает прочную основу для дальнейшего будущего клуба на стадионе “Ден” на многие поколения вперед. После большой совместной работы клуб и городской совет Луишема завершили подписание всех юридических документов, предоставляющих “Миллуоллу” новую 999-летнюю аренду стадиона “Ден” и прилегающих земель. Это знаковое соглашение обеспечивает долгосрочную стабильность, защищает исторический домашний стадион клуба и создает платформу для амбициозного и устойчивого роста», — говорится в заявлении клуба.