Футбольный клуб «Милуолл» арендовал стадион на 999 лет

Команда выступает на стадионе «Ден».

Источник: Reuters

ЛОНДОН, 20 марта. /ТАСС/. Английский футбольный клуб «Милуолл» заключил соглашение об аренде стадиона «Ден» сроком на 999 лет. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Футбольный клуб “Миллуолл” с гордостью подтверждает, что все договоры аренды с городским советом Луишема официально подписаны, что закладывает прочную основу для дальнейшего будущего клуба на стадионе “Ден” на многие поколения вперед. После большой совместной работы клуб и городской совет Луишема завершили подписание всех юридических документов, предоставляющих “Миллуоллу” новую 999-летнюю аренду стадиона “Ден” и прилегающих земель. Это знаковое соглашение обеспечивает долгосрочную стабильность, защищает исторический домашний стадион клуба и создает платформу для амбициозного и устойчивого роста», — говорится в заявлении клуба.

Стадион «Ден» располагается в Лондоне, он был построен в 1993 году. «Милуолл», основанный в 1885 году, выступает в Чемпионшипе — втором по силе дивизионе чемпионата Англии. Лучшим результатом команды является выход в финал Кубка Англии в 2004 году, где «Милуолл» уступил «Манчестер Юнайтед» (0:3).