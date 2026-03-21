Гути о своем заявлении, что «Реал» выиграет ЛЧ: «Это было сказано в эмоциональный момет после критический победы над “Сити”. Да, будет сложно не только с “Баварией”, но и&nb

Экс-полузащитник мадридцев после победы команды над «Манчестер Сити» со счетом 3:0 заявил в эфире DAZN, что все это выглядит знакомо: «Реал» выиграет ЛЧ".
Журналист As попросил Гути высказаться на эту тему.
«Ну, это было сказано в очень эмоциональный момент, момент великой радости. Не только из-за результата, но и из-за самой игры. Это был критически важный для “Реала” матч, и он сыграл очень хорошо.
Да, будет не только встреча с «Баварией» в четвертьфинале, но и очень сложный полуфинал [против «Ливерпуля» или «ПСЖ»]. В этой ЛЧ очень тяжело", — сказал экс-футболист.