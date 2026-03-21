Соболев за таблеткой от головы спустился в спортивную зону во время матча, объяснили в «Торпедо». КДК увеличил срок отстранения от футбола совладельцу клуба и оштрафовал на 500 000 рублей

«Торпедо», завоевавшее право в сезоне‑2025/26 выступить в Мир РПЛ, было исключено из состава участников чемпионата России и переведено в Первую лигу. В июне суд заключил под стражу Соболева и генерального директора черно‑белых Валерия Скородумова по делу о попытке оказания противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. Решением КДК РФС Скородумов был отстранен от деятельности, связанной с футболом, на 10 лет, Соболев — на пять. В октябре Соболева освободили из СИЗО.