Соболев за таблеткой от головы спустился в спортивную зону во время матча, объяснили в «Торпедо». КДК увеличил срок отстранения от футбола совладельцу клуба и оштрафовал на 500 000 рублей

«Торпедо», завоевавшее право в сезоне‑2025/26 выступить в Мир РПЛ, было исключено из состава участников чемпионата России и переведено в Первую лигу. В июне суд заключил под стражу Соболева и генерального директора черно‑белых Валерия Скородумова по делу о попытке оказания противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. Решением КДК РФС Скородумов был отстранен от деятельности, связанной с футболом, на 10 лет, Соболев — на пять. В октябре Соболева освободили из СИЗО.
Сегодня Контрольно‑дисциплинарный комитет (КДК РФС) увеличил отстранение Соболев от любой связанной с футболом деятельности до пяти с половиной лет и оштрафовал его на 500 000 рублей.
«Мы выяснили, что Соболев с трибуны С вместе с сотрудником “Торпедо” спустился вниз и не имея на то основания прошел в спортивную зону. Без аккредитации там находиться нельзя, но служба КРС пропустила его, где Соболев беседовал с тренером “Торпедо” Павлом Кирильчиком.
Сотрудник «Торпедо» объяснил, что Соболев почувствовал себя неважно — у него заболела голова, а спустились вниз для того, чтобы взять у врача «Торпедо» таблетку от головной боли.
Мы сказали, что на каждой трибуне стадиона есть медицинский пункт, на арене есть две кареты скорой помощи, и Соболев мог дождаться помощи там или сотрудник клуба мог вынести таблетку от клубного врача", — рассказал глава КДК Артур Григорьянц.
Владельца «Торпедо» отстранили от футбола на 5 лет — а он пришел на матч и общался с тренером. Но все отнекиваются.