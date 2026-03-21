Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Соболев за таблеткой от головы спустился в спортивную зону во время матча, объяснили в «Торпедо». КДК увеличил срок отстранения от футбола совладельцу клуба и оштрафовал на 500 000 рублей

В «Торпедо» объяснили, что бывший совладелец клуба Леонид Соболев, отстраненный от футбольной деятельности, спускался в спортивную зону стадиона во время матча Pari Первой лиги с «Нефтехимиком» за таблеткой от головной боли.

Источник: Спортс"

«Торпедо», завоевавшее право в сезоне‑2025/26 выступить в Мир РПЛ, было исключено из состава участников чемпионата России и переведено в Первую лигу. В июне суд заключил под стражу Соболева и генерального директора черно‑белых Валерия Скородумова по делу о попытке оказания противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. Решением КДК РФС Скородумов был отстранен от деятельности, связанной с футболом, на 10 лет, Соболев — на пять. В октябре Соболева освободили из СИЗО.

Сегодня Контрольно‑дисциплинарный комитет (КДК РФС) увеличил отстранение Соболев от любой связанной с футболом деятельности до пяти с половиной лет и оштрафовал его на 500 000 рублей.

«Мы выяснили, что Соболев с трибуны С вместе с сотрудником “Торпедо” спустился вниз и не имея на то основания прошел в спортивную зону. Без аккредитации там находиться нельзя, но служба КРС пропустила его, где Соболев беседовал с тренером “Торпедо” Павлом Кирильчиком.

Сотрудник «Торпедо» объяснил, что Соболев почувствовал себя неважно — у него заболела голова, а спустились вниз для того, чтобы взять у врача «Торпедо» таблетку от головной боли.

Мы сказали, что на каждой трибуне стадиона есть медицинский пункт, на арене есть две кареты скорой помощи, и Соболев мог дождаться помощи там или сотрудник клуба мог вынести таблетку от клубного врача", — рассказал глава КДК Артур Григорьянц.

Владельца «Торпедо» отстранили от футбола на 5 лет — а он пришел на матч и общался с тренером. Но все отнекиваются.