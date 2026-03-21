Соболев о невызове в сборную России: «Значит, я слабее конкурентов. 29 лет — это самый расцвет, самый сок. Если вызовут, я поеду — это моя работа»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев отреагировал на невызов в сборную России на BetBoom товарищеские матчи против Никарагуа и Мали.

— Есть понимание, почему в списке команды не нашлось места забивному форварду из «Зенита»?

— Ну, значит, я слабее конкурентов. Даже больше ничего говорить не буду.

— Валерий Георгиевич как-то с тобой на связь выходит?

— Нет.

— Тебя обидела шутка Карпина, что Соболеву уже надо пенсию выписывать?

— Я такую даже не видел. Значит, старенький. Спорить не буду.

— Если вдруг прилетит приглашение — поедешь? Или в 29 лет уже есть желание больше времени с семьей проводить?

— Если вызовут, я поеду. Потому что это моя работа. И я не понимаю, почему ты делаешь акцент на 29. Это разве возраст для современного футболиста?

— Карпин считает, что да.

— А я считаю, что это самый расцвет. Самый сок. Особенно с нынешними технологиями, восстановительными процедурами и аппаратами.

Порог заканчивания со спортом намного повысился. Даже 33−34 — это вообще что? Вот сейчас Барриосу 32. Разве скажешь по его игре, что ему 32? — сказал Соболев.

Сафонов, Головин, Мелкадзе, Глушенков, Батраков, Кисляк, Баринов — в итоговом составе сборной на матчи с Никарагуа и Мали.