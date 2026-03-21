Амад упал в штрафной «Борнмута» после толчка Трюффера, судья не дал пенальти — ВАР посчитал контакт недостаточным. В следующей атаке «МЮ» пропустил, Трюффер отдал пас

На 67-й минуте матча 31-го тура АПЛ (2:2) вингер «МЮ» Амад Диалло вошел в штрафную, и защитник Адриен Трюффер толкнул соеперника руками, после чего Диалло упал на газон. Арбитр Стюарт Эттуэлл не увидел фола в этом эпизоде. В следующей же атаке «вишни» сравняли счет — Трюффер отдал голевой пас на Райана Кристи.