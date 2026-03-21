Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
13:45
Ахмат
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
2.16
X
3.40
П2
3.60
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
2
:
Манчестер Юнайтед
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
3
:
Реал Сосьедад
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
0
:
Удинезе
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
5
:
Анже
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
5
:
Хоффенхайм
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
0
:
Наполи
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
1
:
Факел
0
П1
X
П2

Соболев о прессе: «Некоторым ребятам говорят, что писать — и они пишут, и всегда с плашкой “сообщил источник”. Меня это очень злит. Почему не называете его? Пусть отвечает за неправдивую инфо

Нападающий «Зенита» Александр Соболев рассказал об отношении к прессе и анонимным источникам информации.

Источник: Спортс"

— Некоторые знакомые журналисты мне рассказывали, что у тебя неприязнь к прессе. Это так?

— Просто мне очень не нравится выражение «сообщил источник». Я очень разозлился, когда началась вся история со «Спартаком» и [блогеры и каналы] принялись писать «сообщил источник».

Что за источник-то? Почему не называете его? И пусть этот источник отвечает за свои слова, если дал неправдивую информацию. Меня это очень злит.

— Тогда и ты назови имя и фамилию паразитов в «Спартаке» (форвард заявил: «В “Спартаке” есть люди-паразиты, которые изнутри делают плохо клубу. В том числе из-за них я ушел. Если клуб их уберет, “Спартак” станет лучше» — Спортс«“).

— Нет, это чуть другое. Что, если этот «источник» вводит многомиллионную армию болельщиков в заблуждение и сообщает неправду? Что тогда?

Я должен сам выйти к прессе и сказать, что все это ложь? Но я прекрасно понимаю, зачем это делается и как это работает, мне уже не 20 лет.

— Специально против тебя пишут посты?

— Не только против меня. Есть некоторые ребята, которым говорят, что писать — и они пишут. И всегда с плашкой «сообщил источник», — заявил Соболев.