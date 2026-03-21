Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
13:45
Ахмат
:
Ростов
П1
2.30
X
3.35
П2
3.25
Футбол. Первая лига
15:00
Уфа
:
Волга
П1
2.40
X
3.25
П2
3.08
Футбол. Англия
15:30
Брайтон
:
Ливерпуль
П1
3.15
X
3.70
П2
2.25
Футбол. Премьер-лига
16:00
ЦСКА
:
Динамо Мх
П1
1.73
X
3.72
П2
5.40
Футбол. Испания
16:00
Эльче
:
Мальорка
П1
2.12
X
3.40
П2
3.75
Футбол. Италия
17:00
Парма
:
Кремонезе
П1
2.15
X
3.19
П2
4.00
Футбол. Первая лига
17:00
КАМАЗ
:
Черноморец
П1
2.03
X
3.28
П2
3.97
Футбол. Германия
17:30
Бавария
:
Унион Б
П1
1.15
X
9.50
П2
17.00
Футбол. Германия
17:30
Кельн
:
Боруссия М
П1
2.34
X
3.51
П2
3.10
Футбол. Германия
17:30
Хайденхайм
:
Байер
П1
5.20
X
4.50
П2
1.60
Футбол. Германия
17:30
Вольфсбург
:
Вердер
П1
2.45
X
3.64
П2
2.87
Футбол. Англия
18:00
Фулхэм
:
Бернли
П1
1.56
X
4.43
П2
6.02
Футбол. Премьер-лига
18:15
Краснодар
:
Пари Нижний Новгород
П1
1.33
X
5.73
П2
10.00
Футбол. Испания
18:15
Эспаньол
:
Хетафе
П1
2.44
X
2.94
П2
3.50
Футбол. Франция
19:00
Тулуза
:
Лорьян
П1
1.87
X
3.46
П2
5.10
Футбол. Италия
20:00
Милан
:
Торино
П1
1.40
X
5.10
П2
8.50
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
2
:
Манчестер Юнайтед
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
3
:
Реал Сосьедад
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
0
:
Удинезе
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
5
:
Анже
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
5
:
Хоффенхайм
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
0
:
Наполи
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
1
:
Факел
0
П1
X
П2

Ираола о неназначенном пенальти после падения Амада: «Не думаю, что ​​что-то было. Эпизоды с Эванилсоном и Куньей — 11-метровые, защитники теряли позицию»

Тренер «Борнмута» Андони Ираола после ничьей с «Манчестер Юнайтед» (2:2) в АПЛ поддержал неназначение 11-метрового после падения вингера манкунианцев Амада Диалло.

На 67-й минуте ивуариец вошел в штрафную, и защитник Адриен Трюффер толкнул его руками, после чего Диалло упал на газон. Арбитр Стюарт Эттуэлл не увидел фола в этом эпизоде. В следующей же атаке «вишни» сравняли счет — Трюффер отдал голевой пас на Райана Кристи.

"Теперь у нас есть преимущество — можем быстро посмотреть повторы, и я не думаю, что в том эпизоде ​​[с Амадом] что-то было. Я думаю, что эпизоды с Эванилсоном и Куньей — это пенальти, потому что защитники теряли позицию, а вот момент с Амадом совсем не тянет на 11-метровый.

Мы просили пенальти в первом тайме — обе руки Магуайра были на спине, но, впрочем, не думаю, что этого было достаточно для назначения 11-метрового. Думаю, здесь нечего обсуждать", — сказал Ираола.