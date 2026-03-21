Соболев об офсайдных линиях в РПЛ: «Кажется неправильным, когда рисуют по кадрам с центральной части трибуны. Как оттуда определить линию офсайда?»

— После возобновления чемпионата очень много разговоров о ВАР и офсайдных линиях. Как сами футболисты ко всей этой ситуации относятся?
— Какие-то моменты непонятны, но я даже спорить не буду.
Когда, например, Артем Дзюба забивал «Оренбургу» (в матче 28 февраля — Спортс«“), я вообще не понял, как там линию прочертили — показали повтор эпизода с ударом, но он был снят чуть ли не от середины поля.
Как это можно так линию начертить?
— Какое бы ты решение предложил как нападающий?
— Может быть, на бровке должна стоять камера, которая бы автоматически ездила за линией защиты. Не знаю, что еще можно сделать.
Но когда линии рисуют по кадрам, сделанным камерой с центральной части трибуны, мне это кажется неправильным. Как вы можете оттуда определить линию офсайда? — сказал Александр Соболев.