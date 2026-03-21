Директор ЖФК «Спартак» Терехова рассказала о влиянии Fan ID на аудиторию клуба

— Чувствуете, что после внедрения Fan ID в мужском футболе произошёл приток аудитории к женскому?
— Мне не хочется говорить, что только из-за этого. Да, безусловно, активные фанаты, которые не могут посещать большие матчи, приходят к нам, потому что у нас свободный вход.
Но внимание и интерес к женскому футболу образовался за счёт ярких девчонок, хороших результатов команды и в принципе той работы, которая проводится в «Спартаке». Поэтому здесь, наверное, комбо получилось. Мы только рады, потому что у нас очень крупная, очень крутая поддержка, — сказала Терехова Metaratings.ru на презентации новой формы ЖФК «Спартак».
С 1 июня 2022 года в России начал действие подписанный президентом страны Владимиром Путиным закон о введении паспорта болельщика для посещения спортивных мероприятий. Ранее министр спорта России Михаил Дегтярёв заявил, что программа будет расширена на соревнования с высоким уровнем посещаемости. Система Fan ID была введена на всех матчах Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с 2023 года.
«Спартак» стал победителем WINLINE Суперлиги в 2025 году. Команда выиграла золотые медали чемпионата страны на второй год участия клуба в турнире. В прошлом сезоне WINLINE Суперлиги москвичи не потерпели ни одного поражения — 19 побед и четыре ничьих в 23 матчах.