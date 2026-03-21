Овечкин выбрал пиво и пельмени вместо колы и курицы в блиц-опросе: «Сыграть в футбол с Месси или с Аршавиным? С Аршавиным, конечно»

Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
1-й тайм
Парма
0
:
Кремонезе
0
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.17
П2
3.55
Футбол. Первая лига
1-й тайм
КАМАЗ
0
:
Черноморец
1
Все коэффициенты
П1
4.20
X
3.25
П2
4.50
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
ЦСКА
2
:
Динамо Мх
1
Все коэффициенты
П1
1.23
X
5.50
П2
27.00
Футбол. Испания
2-й тайм
Эльче
0
:
Мальорка
0
Все коэффициенты
П1
2.75
X
2.55
П2
4.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Брайтон
2
:
Ливерпуль
1
Все коэффициенты
П1
4.10
X
3.50
П2
10.00
Футбол. Германия
17:30
Бавария
:
Унион Б
Все коэффициенты
П1
1.15
X
10.00
П2
18.00
Футбол. Германия
17:30
Кельн
:
Боруссия М
Все коэффициенты
П1
2.31
X
3.42
П2
3.23
Футбол. Германия
17:30
Хайденхайм
:
Байер
Все коэффициенты
П1
5.50
X
4.70
П2
1.55
Футбол. Германия
17:30
Вольфсбург
:
Вердер
Все коэффициенты
П1
2.43
X
3.67
П2
2.85
Футбол. Англия
18:00
Фулхэм
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.54
X
4.65
П2
6.40
Футбол. Премьер-лига
18:15
Краснодар
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.28
X
6.30
П2
12.25
Футбол. Испания
18:15
Эспаньол
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
2.47
X
2.92
П2
3.50
Футбол. Франция
19:00
Тулуза
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
1.84
X
3.53
П2
5.00
Футбол. Италия
20:00
Милан
:
Торино
Все коэффициенты
П1
1.38
X
5.23
П2
9.00
Футбол. Англия
20:30
Эвертон
:
Челси
Все коэффициенты
П1
3.40
X
3.55
П2
2.25
Футбол. Премьер-лига
20:30
Балтика
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.36
X
4.98
П2
10.25
Футбол. Германия
20:30
Боруссия Д
:
Гамбург
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.36
П2
7.50
Футбол. Испания
20:30
Леванте
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
2.23
X
3.35
П2
3.47
Футбол. Испания
20:30
Осасуна
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
2.06
X
3.55
П2
3.73
Футбол. Франция
21:00
Осер
:
Брест
Все коэффициенты
П1
2.39
X
3.21
П2
3.28
Футбол. Италия
22:45
Ювентус
:
Сассуоло
Все коэффициенты
П1
1.31
X
6.00
П2
10.50
Футбол. Англия
23:00
Лидс
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
2.49
X
3.51
П2
2.90
Футбол. Испания
23:00
Севилья
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.18
П2
3.38
Футбол. Франция
23:00
Ницца
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
6.44
X
5.25
П2
1.46
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
2
:
Волга
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
1
:
Ростов
0
П1
X
П2

Овечкин выбрал пиво и пельмени вместо колы и курицы в блиц-опросе: «Сыграть в футбол с Месси или с Аршавиным? С Аршавиным, конечно»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин прошел блиц-опрос на шоу FONtour НХЛ.

Источник: Спортс"

Никита Филатов: Затемненный визор или желтые шнурки?

Филатов: Номер 8 или номер 32?

Овечкин: 8.

Филатов: Ретроформа «Вашингтона» или красная?

Овечкин: Ретро.

Филатов: Тот самый гол «Финиксу» или 895-й ворота «Айлендерс»?

Овечкин: 895-й, конечно.

Филатов: Кола или пиво?

Овечкин: Пиво.

Филатов: Чикен парм (курица пармиджана — блюдо из панированной грудки, покрытой томатным соусом, сыром моцарелла и пармезаном — Спортс«“) или пельмени?

Овечкин: Пельмени.

Филатов: Хенрик Лундквист или Марк-Андре Флери?

Овечкин: Флери.

Филатов: Джон Карлсон или Майк Грин?

Овечкин: Карлсон.

Филатов: Никлас Бэкстрем или Евгений Кузнецов?

Овечкин: Ну, давай я возьму Бэки.

Филатов: Александр Семин или Ти Джей Оши?

Овечкин: Семин.

Филатов: Сыграть футбол с Месси или с Аршавиным?

Овечкин: С Аршавиным, конечно.

Овечкин о самых впечатляющих форвардах НХЛ: «Маккиннон, Макдэвид и Капризов. Кучеров тоже гений, стоит с ними на одном уровне».

Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше