Матч-центр
Футбол. Англия
2-й тайм
Лидс
0
:
Брентфорд
0
Футбол. Испания
2-й тайм
Севилья
0
:
Валенсия
2
Футбол. Франция
2-й тайм
Ницца
0
:
ПСЖ
3
Футбол. Первая лига
08:00
СКА-Хабаровск
:
Арсенал
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
1
:
Сассуоло
1
Футбол. Франция
завершен
Осер
3
:
Брест
0
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
3
:
Челси
0
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
4
:
Сочи
0
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
3
:
Гамбург
2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
4
:
Овьедо
2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
1
:
Жирона
0
Футбол. Италия
завершен
Милан
3
:
Торино
2
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
1
:
Лорьян
0
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
5
:
Пари Нижний Новгород
0
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
1
:
Хетафе
2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
3
:
Бернли
1
Футбол. Германия
завершен
Бавария
4
:
Унион Б
0
Футбол. Германия
завершен
Кельн
3
:
Боруссия М
3
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
3
:
Байер
3
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
0
:
Вердер
1
Футбол. Италия
завершен
Парма
0
:
Кремонезе
2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
3
:
Черноморец
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
3
:
Динамо Мх
1
Футбол. Испания
завершен
Эльче
2
:
Мальорка
1
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
2
:
Ливерпуль
1
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
2
:
Волга
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
1
:
Ростов
0
Экс-глава иранской федерации о женской сборной: «Мы сказали футболисткам, что их хотят использовать в политических целях и бросить. Такова судьба всех, кого одурачили Запад и сионисты»

Бывший президент Федерации футбола Ирана Али Кафашиан прокомментировал ситуацию с женской сборной страны.

Напомним, ранее шесть игроков и один член персонала женской сборной Ирана запросили убежище в Австралии и получили гуманитарные визы после окончания женского Кубка Азии. Позднее пятеро из них решили вернуться на родину.

"Женская команда впервые отправилась на Кубок Азии и попала в сложную группу. Члены команды уверенно играли в этих матчах. Однако на них оказала влияние эта страна [Австралия], а в политическом плане — Соединенные Штаты и сионисты. Они сделали заманчивые предложения членам национальной команды остаться в Австралии.

Те, кто сделал это предложение, хотели добиться собственных целей, их сердца не болели за наших женщин. Тот факт, что американский президент заявил, что готов предоставить убежище членам иранской команды, был продиктован исключительно политическими соображениями.

Мы сказали игрокам женской команды, что их хотят использовать в политических целях и бросить, как только эти цели будут достигнуты. Такова судьба всех тех, кого одурачили Запад и сионисты. Наша страна — это место для всех детей Ирана, и мы должны строить нашу страну своими собственными руками.

ФИФА в первую очередь требует от принимающей страны обязательств по обеспечению безопасности спортсменов и тренерского штаба. Этим инцидентом всему миру было доказано, что [американцы] отказываются от своих обязательств ради достижения своих зловещих политических целей", — сказал Кафашиан.