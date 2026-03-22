Ричмонд
Футбол. Первая лига
08:00
СКА-Хабаровск
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.17
П2
2.86
Футбол. Первая лига
13:00
Сокол
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
3.25
X
3.07
П2
2.40
Футбол. Англия
завершен
Лидс
0
:
Брентфорд
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
0
:
Валенсия
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
0
:
ПСЖ
4
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
1
:
Сассуоло
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
3
:
Брест
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
3
:
Челси
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
4
:
Сочи
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
3
:
Гамбург
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
4
:
Овьедо
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
1
:
Жирона
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
3
:
Торино
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
1
:
Лорьян
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
5
:
Пари Нижний Новгород
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
1
:
Хетафе
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
3
:
Бернли
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
4
:
Унион Б
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
3
:
Боруссия М
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
3
:
Байер
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
0
:
Вердер
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
0
:
Кремонезе
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
3
:
Черноморец
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
3
:
Динамо Мх
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
2
:
Мальорка
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
2
:
Ливерпуль
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
2
:
Волга
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
1
:
Ростов
0
П1
X
П2

Колосков об СССР: «Его критикуют те, кто не жил в то время. Мы выживали после войны, когда черный хлеб с растительным маслом был деликатесом, и радовались, что победили фашизм, а у страны выдающ

Председатель Федерации футбола СССР в 1990—1991 годах, первый президент Российского футбольного союза (РФС) в 1992—2005 годах Вячеслав Колосков поделился воспоминаниями о советском времени.

"СССР критикуют те, кто не жил в то время. Они ничего не знают, поэтому и критикуют. Мы во времена Советского Союза не просто жили, а выживали после войны, когда черный хлеб с растительным маслом считался деликатесом. Но тем не менее жили и радовались, что закончилась война, что мы победили и разгромили фашизм, что у нас во главе страны выдающийся руководитель.

Все работали. Я с 5 лет помогал матери, которая была дворником, убирать дворы и чистить снег. Потом пошел после школы на работу, понимая, что путь у меня один — только в армию. И все поколение так жило. Мы жили примерно в одинаковых условиях — в бараках, а потом стало немножко полегче и получше. Каждый год снижались цены. Мы ждали апреля, чтобы вышло постановление правительства о снижении цен.

Во времена СССР были и потрясающие демонстрации — не пропускал ни одну. Всю страну касалось вдохновение, когда началось строительство БАМа, потом была целина, Гагарин, космос, барды, песни и фантастические поэты, которых была тогда целая плеяда. Все жили примерно одинаково, но тогда был потрясающий энтузиазм и доверие.

Конечно, в СССР было и много недостатков: процветал бандитизм, особенно в ранние послевоенные годы. Но все равно было сплоченное общество. Не было разделения. С удовольствием вспоминаю то время. Жизнь в СССР была относительно предсказуема: понятно, что каждый хозяин своей жизни, но кому что на роду было написано, тот мог эту свою мечту осуществить.

С большой ностальгией вспоминаю эти замечательные и красивые времена. Сейчас не хватает советской искренности и энтузиазма. Не хватает чисто человеческого и простого общения.

Конечно, нельзя вернуться к тому времени. Помню, как мать отправляла меня в 6 лет к отцу в единственную на все Измайлово пивную, где после работы собирались и разговаривали бойцы, победившие Гитлера. Я не призываю к рюмочным и всяким пивным. То время — ностальгируй, не ностальгируй — не вернешь. Сейчас другое время", — сказал 84-летний Колосков.